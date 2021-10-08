Владимир Дантес, который недавно начал сольную карьеру, рассказал, что в детстве редко общался с отцом. Он много времени проводил на работе и мало внимания уделял сыну.

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Владимир Дантес о смерти отца

Украинский исполнитель признался, что отец умер тогда, когда звездному сыну было 22 года.

Инсульт произошел в 50 лет и все. Очень быстро. Он был спортсмен, качок. Он приехал на обед, ел. На каком-то канале был праздничный концерт и там я пел, стоял на сцене и пел "Девочку Олю". И папа ел и упал,

– признался Владимир Дантес.

Певец признался, что очень тяжело переживал эту потерю. Он пытался заглушить боль работой и гастролями.

"Самое страшное – это удалять номер телефона. Вот это... к похоронам можно относиться по-разному, к уходу, к памяти в дальнейшем. Но вот удалить номер телефона – это самое сложное. Вот тут тебя разрывает. Ты удаляешь человека из жизни", – поделился Дантес.

Владимир добавил, что ему очень сильно не хватает отца. Однако после его смерти прошло уже 10 лет, поэтому артист вспоминает папу с улыбкой.



Отец Дантеса / Фото из инстаграма Дантеса

Зато Дантес сблизился с мамой. Его мама живет неподалеку от дома сына и Нади Дорофеевой. Она все чаще ходит к звездной паре в гости.

Добавим, что год назад Владимир Дантес поделился щемящей историей о своем отце. "В моменты раскрепощенности – это был самый веселый в мире отец. Я знал, что в юности он был бунтарем, обожал рок-н-ролл и ходил в клешах. Поэтому в ближайших компаниях все животы надрывали от его шуток, он танцевал и не стеснялся никого, играл в футбол против коровы (это реальная история) и проигрывал", – рассказывал певец.