2021 рік видався для Тіни Кароль як ніколи плідним. Вона кардинально змінила сценічний образ, наважилась на новий імідж, випустила два альбоми – "Красиво" та "Двойной рай", літала у промотури по країнам СНД та зібрала мільйони переглядів на ютубі. Однак оргкомітет музичної премії YUNA-2022 номінував зірку лише на одну категорію – "Найкраща виконавиця". Це зачепило не лише саму артистку, а й режисера та продюсера Олега Боднарчука.

До теми Творчість поза номінаціями, – Тіна Кароль поскаржилась на премію YUNA-2022

Олег Боднарчук підтримав Тіну Кароль у скандалі з YUNA-2022

Український продюсер не став аналізувати всі 16 номінацій, а розібрався лише в "найближчій до свого профілю" – "Найкраще концертне шоу". У ній Тіну Кароль витіснили п'ять артистів:

DOROFEEVA – Dofamin;

MAX BARSKIH – Bestseller;

Монатік – Made With Love and Rhythm;

TVORCHI – ROAD:

Артем Пивоваров – Стихійна акустика.

Одне з них Олег Боднарчук назвав "ремейком на себе ж 2018 року", натякаючи на шоу "Семь" Макса Барського. Інший же перформанс, на його думку, "не мав постановочного характеру", тому є лише музичним концертом. Схоже, тут продюсер натякнув на перший сольник DOROFEEVA – Dofamin.

Дуже самобутній, новий та складний перформанс Тіни Кароль на фестивалі Atlas Weekend з величезною кількістю цікавих, сучасних та інноваційних рішень проігнорували. Як член журі, віддав би голос саме за це шоу,

– заявив Олег Боднарчук.

Тіна Кароль на шоу на Atlas Weekend / Фото з інстаграму попдіви

Додамо, з повним списком номінантів на Національну музичну премію YUNA-2022 можете ознайомитися за посиланням.

Повний текст публікації Олега Боднарчука:

Хочу приєднатися до початку PR-компанії премії YUNA. Першою ластівкою, що знаменує початок проєкту, стало оголошення номінантів кілька днів тому, другою – обурення популярної співачки про не внесення її заслуг у мінімум п'ять номінацій. Я спробував розібратися в найближчій до свого профілю номінації – "Найкраще концертне шоу". І, як не дивно, я повністю погоджуюся з обуренням виконавиці.

Отже, у номінації "Найкраще конкретне шоу" п'ять претендентів:

DORОFEEVA – Dofamin

Макс Барських – Bestseller

Пивоваров – Стихійна акустика

ROAD – TVORCHI

Монатік – Made With Love And Rhythm

Як на мене, два з них опинилися тут випадково. Одне з шоу – ремейк на себе ж 2018 року (10 відмінностей ви там не знайдете), друге – не мало "постановочного характеру", що обов'язково для назви "шоу" і, відповідно, було за жанром музичним концертом. З рештою все в порядку – круті шоу.

Водночас реально дуже самобутній, новий та складний перформанс Тіни Кароль на фестивалі Atlas Weekend з величезною кількістю цікавих, сучасних та інноваційних рішень проігнорували. Я як режисер побачив дуже багато сил та ресурсів саме у цій роботі, а головне – багато експериментального та сміливого. Як член журі, віддав би голос саме за це шоу. Але я вже кілька років, як відмовився від цієї посади на цій премії і це не мої проблеми, що на моє місце ніхто не прийшов, хоч одна людина в такій компанії не воїн…