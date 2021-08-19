Думала, що вийду заміж, – Юлія "Зайка" зізналась, чи мала почуття до "Холостяка" Заливаки

Фіналістка 11 сезону шоу "Холостяк" Юлія "Зайка" Бельченко дала відверте інтерв'ю щодо участі в проєкті. Вона зізналась, що мала справжні почуття до Михайла Заливаки.

У фіналі романтичного проєкту "Холостяк" головний герой обрав Анну Богдан, з якою досі розвиває романтичні стосунки. Багато користувачів мережі обурювалися цим рішенням, бо вважали, що Юлія "Зайка" більше заслуговує на перемогу в шоу.

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Юлія "Зайка" про почуття до "Холостяка"

Шанувальники фіналістки писали, що відчувають, що Юлія має справжні почуття до Михайла. Бельченко підтвердила, що мала почуття до героя "Холостяка".

Я реально думала, що вийду заміж за нього. Після дев'ятого епізоду я подзвонила мамі, вона була шокована після моїх слів. Коли я вже повернулася додому, пелена спала, але у мене залишилося почуття незавершеності. У мене з'явилося відчуття, що я гірше за всіх. У мене, напевно, в однієї з небагатьох були щирі почуття до Михайла,

– поділилась Юлія Зайка.

Дівчина розповіла, що довго доводила Заливаці, що має до нього почуття, адже брала участь в конкурсах і робила все можливе. Однак вже під час останньої зустрічі вона зрозуміла, що "Холостяк" її не обере.

Інтерв'ю Юлії Бельченко: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Юлія "Зайка" заінтригувала мережу весільними фото з ведучим Богданом Юсипчуком. Підписники не повірили у роман пари. Й справді, згодом Юлія пояснила, що вона з Богданом були моделями для відкриття весільної локації в Києві.

Зазначимо, що переможниця "Холостяка" емоційно прокоментувала фейкове весілля колишньої суперниці. Вона заявила, що Юлія грала почуттями емоцій заради заробітку. Анна Богдан додала, що дозволила собі висловлюватися про весілля "Зайки" через те, що свого часу фіналістка проєкту говорила про стосунки Анни та Михайла.