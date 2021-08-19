В финале романтического проекта "Холостяк" главный герой выбрал Анну Богдан, с которой до сих пор развивает романтические отношения. Многие пользователи сети возмущались этим решением, потому что считали, что Юлия "Зайка" больше заслуживает победы в шоу.

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Юлия "Зайка" о чувствах к "Холостяку"

Поклонники финалистки писали, что чувствуют, что Юлия имеет настоящие чувства к Михаилу. Бельченко подтвердила, что питала чувства к герою "Холостяка".

Я реально думала, что выйду замуж за него. После девятого эпизода я позвонила маме, она была шокирована после моих слов. Когда я уже вернулась домой, пелена спала, но у меня осталось чувство незавершенности. У меня появилось ощущение, что я хуже всех. У меня, наверное, у одной из немногих были искренние чувства к Михаилу,

– поделилась Юлия Зайка.

Девушка рассказала, что долго доказывала Заливако, что питает к нему чувства, ведь участвовала в конкурсах и делала все возможное. Однако уже во время последней встречи она поняла, что "Холостяк" ее не выберет.

Интервью Юлии Бельченко: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно Юлия "Зайка" заинтриговала сеть свадебными фото с ведущим Богданом Юсипчуком. Подписчики не поверили в роман пары. И действительно, впоследствии Юлия объяснила, что она с Богданом были моделями для открытия свадебной локации в Киеве.

Отметим, что победительница "Холостяка" эмоционально прокомментировала фейковую свадьбу бывшей соперницы. Она заявила, что Юлия играла чувствами эмоций ради заработка. Анна Богдан добавила, что позволила себе высказываться о свадьбе "Зайки" из-за того, что в свое время финалистка проекта говорила об отношениях Анны и Михаила.