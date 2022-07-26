"Перше місце серед кліпів": дует Пивоварова та Дорофєєвої зібрав 10 мільйонів переглядів

Близько місяця тому Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров випустили спільну пісню "Думи". Вона зібрала на ютубі вже понад 10 мільйонів переглядів.

Більше ніж за місяць спільна пісня українських зірок набрала 10 мільйонів переглядів на ютубі. Артем Пивоваров повідомив про це на особистій сторінці в інстаграмі.

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Кліп Пивоварова і Дорофєєвої популярний на ютубі

Трек і кліп "Думи", натхненний віршами Тараса Шевченка, посів 1 місце серед найкращих кліпів на ютубі, що також зазначив Артем Пивоваров.

Дякуємо за підтримку,

– написав артист.

, артисти випустили "Думи" на 100 день війни, тоді як нещодавно минув 150 день. Частину коштів від переглядів чорно-білого ролика Артем Пивоваров пообіцяв віддати на гуманітарну допомогу.

Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва – "Думи": дивіться відео

Як створювалась пісня "Думи"