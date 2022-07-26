"Перше місце серед кліпів": дует Пивоварова та Дорофєєвої зібрав 10 мільйонів переглядів
26 липня 2022 , 16:47Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Артема Пивоварова
Близько місяця тому Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров випустили спільну пісню "Думи". Вона зібрала на ютубі вже понад 10 мільйонів переглядів.
Більше ніж за місяць спільна пісня українських зірок набрала 10 мільйонів переглядів на ютубі. Артем Пивоваров повідомив про це на особистій сторінці в інстаграмі.
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Кліп Пивоварова і Дорофєєвої популярний на ютубі
Трек і кліп "Думи", натхненний віршами Тараса Шевченка, посів 1 місце серед найкращих кліпів на ютубі, що також зазначив Артем Пивоваров.
Дякуємо за підтримку,
– написав артист.
Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва – "Думи": дивіться відео
Як створювалась пісня "Думи"
- Додамо, Артем Пивоваров раніше розповідав, як створювалась пісня. Він почав працю над проєктом "Твої вірші, мої ноти" ще до вторгнення, а дует з Дорофєєвою мав скластися пів року тому. Вони переносили зустріч, аж доки за 2 тижні до війни не домовилися про спільний запис, що так і не відбувся.
- "Ми записувалися окремо, тому що Надя зараз не в Україні. Тому ми адаптувалися і свої вокальні партії писали кожен у себе вдома. Для відео теж самостійно обирали локації. Я їздив на захід України, Надя знімала в Лісабоні", – додавав виконавець.
- Артем Пивоваров також ділився ідеєю кліпу – він завжди є простим, щоб не відвернути увагу глядача від рядків тексту, написаних поетами та митцями.