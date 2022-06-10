Український артист Артем Пивоваров розповів про співпрацю з Надею Дорофєєвою, яка вилилась у трек "Думи" на вірш Тараса Шевченка. Він пригадав, як записувалась пісня та кліп.

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"Я їздив на захід, Надя в Лісабоні"

Артем Пивоваров почав працю над проєктом "Твої вірші, мої ноти" ще до війни та набагато раніше планував заспівати в дуеті з Надею Дорофєєвою.

Насправді цей дует мав би статися ще пів року тому, але не співпадали наші графіки. Ми постійно переносили роботу над піснею. Але за 2 тижні до війни ми з Надею зустрілись, обговорили всі деталі, нюанси, сподівалися на спільний запис. Але 24 лютого все змінилося,

– зізнався артист.

"Ми записувалися окремо, тому що Надя зараз не в Україні. Тому ми адаптувалися і свої вокальні партії писали кожен у себе вдома. Для відео теж самостійно обирали локації. Я їздив на захід України, Надя знімала в Лісабоні", – додав виконавець.

Якою була ідея кліпу

Артем Пивоваров розповів, що кожен кліп, що виходить в межах проєкту "Твої вірші, мої ноти" є простим, щоб не відвернути увагу глядача від рядків тексту, написаних поетами та митцями.

"Взагалі весь візуал, який створюється на пісні цього проєкту, має дуже простий меседж. Ми намагаємося не відвертати уваги людей від тексту, не занурюємо їх в якусь історію. Наприклад, у своїх кліпах я можу із задоволенням вигадувати якісь ідеї та переносити людей в інші виміри за допомогою візуальних ефектів або сторітелінгу. А тут все дуже просто", – зауважив музикант.

Артем Пивоваров зазначив, що для цього проєкту він записує ролик на студії, або знімає mood-відео, де просто співає. Так вийшло і з кліпом "Думи".

Нагадаємо, частину коштів з переглядів відеороботи Артем Пивоваров віддасть на потреби ЗСУ.

Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва – "Думи": дивіться відео