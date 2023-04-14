Дует Anna Maria вперше прокоментували свою позицію щодо війни та батьків, які живуть в Криму
Джерело:Анна-Марія
Днями український дует ANNA MARIA, який у 2019 році оскандалився своєю "неоднозначною" позицією щодо окупації Криму, виступив перед українськими військовими. Багато людей розкритикували дівчат, адже вважали їх зрадницями. Тому артистки вперше дали публічний коментар, у якому пояснили свою позицію.
Нагадаємо, що сестри-близнючки Марія та Анна Опанасюк ще у 2019 році не могли дати чіткої відповіді на запитання "Чий Крим?". Крім того відомо, що їхні батьки працювали на російську "владу" анексованого півострова.
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Зараз артистки публікують в соцмережах фото із захисниками України, тримаючи в руках синьо-жовтий прапор.
Чому артисток знову почали хейтити
Журналістка Зоя Казанжи у соцмережі пояснила, чому вважає Анну та Марію колаборантками:
- Під час нацвідбору на Євробачення-2019 фіналістки Анна і Марія Опанасюк не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим.
- Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією. Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.
- Журналістка нагадала, що Лариса Опанасюк, мама Анни та Марії, працювала на окупантів "заступником голови Ради міністрів Республіки Крим", а тому несе відповідальність за всі арешти та смерті у захопленому росіянами Криму. Нині жінка обіймає іншу посаду.
І от вони вже викачуються по військовим частинам, дають концерти, фоткаються з нашими військовими, навіть не заблюривши обличчя. І от вже їм несамовито дякують, що "співачки підіймають бойовий дух,
– написала Казанжи.
Як на це відреагували Анна та Марія
Дівчата опулікували відео в соцмережі, у якому пояснили свою позицію щодо війни. За їх словами, досі є люди, які називають нас зрадницями та проросійськими співачками, попри те, що вони дають концерти для ЗСУ, поранених та переселенців. Співачки повідомили, що після одного з таких концертів почалася нова хвиля негативу та хейт у наш бік.
Хочемо сказати, що з початку повномасштабного вторгнення ми одразу на 200 відсотків підтримали Україну, ми засудили російську агресію та даємо безліч благодійних концертів по всій країні для дітей, переселенців, поранених, військових. Ось наша позиція,
– заявили Анна-Марія.
Співачки нарешті відповіли "Чий Крим"
"Ми хочемо зараз сказати, як ми насправді думаємо: Крим – це Україна, інакше бути не може. Крим був, є і буде українським. Ми народилися в Україні, це наша батьківщина. І якби ми мали інші погляди, ми, напевно, були б вже не тут", – пояснили артистки.
На їх думку, вони завжди доводили, що Крим – це Україна, бо нібито вже більше 10 років співають українською.
Дівчата прокоментували дії своїх батьків
Анна та Марія Опанасюк також відповіли на закиди про те, що їхні батьки живуть в Криму та працюють з окупантами.
Ми не маємо відповідати за своїх батьків, це окремі люди, в них своє життя. Ми дорослі, в нас своє життя. І ми відповідаємо лише за власні вчинки,
– заявили артистки.
В кінці відео в артисток виступили сльози на очах. "Не треба робити з нас монстрів. Для нас ця війна така ж болюча, як для кожного українця. І ми робимо все на своєму місці для прискорення перемоги", – додали вони.
До слова, нещодавно блогерка Анна Алхім в інтерв'ю з усмішкою заявила, що слухає російську музику на стрімінгових платформах, спонсоруючи окупанта. Водночас українці обурилися позицією інфлюенсерки, яка нібито донатить на ЗСУ.