Нагадаємо, що сестри-близнючки Марія та Анна Опанасюк ще у 2019 році не могли дати чіткої відповіді на запитання "Чий Крим?". Крім того відомо, що їхні батьки працювали на російську "владу" анексованого півострова.

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Зараз артистки публікують в соцмережах фото із захисниками України, тримаючи в руках синьо-жовтий прапор.

Чому артисток знову почали хейтити

Журналістка Зоя Казанжи у соцмережі пояснила, чому вважає Анну та Марію колаборантками:

Під час нацвідбору на Євробачення-2019 фіналістки Анна і Марія Опанасюк не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим.

Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією. Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Журналістка нагадала, що Лариса Опанасюк, мама Анни та Марії, працювала на окупантів "заступником голови Ради міністрів Республіки Крим", а тому несе відповідальність за всі арешти та смерті у захопленому росіянами Криму. Нині жінка обіймає іншу посаду.

І от вони вже викачуються по військовим частинам, дають концерти, фоткаються з нашими військовими, навіть не заблюривши обличчя. І от вже їм несамовито дякують, що "співачки підіймають бойовий дух,

– написала Казанжи.

Як на це відреагували Анна та Марія

Дівчата опулікували відео в соцмережі, у якому пояснили свою позицію щодо війни. За їх словами, досі є люди, які називають нас зрадницями та проросійськими співачками, попри те, що вони дають концерти для ЗСУ, поранених та переселенців. Співачки повідомили, що після одного з таких концертів почалася нова хвиля негативу та хейт у наш бік.

Хочемо сказати, що з початку повномасштабного вторгнення ми одразу на 200 відсотків підтримали Україну, ми засудили російську агресію та даємо безліч благодійних концертів по всій країні для дітей, переселенців, поранених, військових. Ось наша позиція,

– заявили Анна-Марія.

Співачки нарешті відповіли "Чий Крим"

"Ми хочемо зараз сказати, як ми насправді думаємо: Крим – це Україна, інакше бути не може. Крим був, є і буде українським. Ми народилися в Україні, це наша батьківщина. І якби ми мали інші погляди, ми, напевно, були б вже не тут", – пояснили артистки.

На їх думку, вони завжди доводили, що Крим – це Україна, бо нібито вже більше 10 років співають українською.

Дівчата прокоментували дії своїх батьків

Анна та Марія Опанасюк також відповіли на закиди про те, що їхні батьки живуть в Криму та працюють з окупантами.

Ми не маємо відповідати за своїх батьків, це окремі люди, в них своє життя. Ми дорослі, в нас своє життя. І ми відповідаємо лише за власні вчинки,

– заявили артистки.

Нагадаємо, що мати співачок зараз обіймає посаду віце-прем'єра в підконтрольному РФ уряді Сергія Аксьонова. Вона має нагороду "За повернення Криму" від окупантів. А їхнії батько – відомий у Криму суддя, який співпрацював із 2014 року з Росією, а зараз на пенсії.

В кінці відео в артисток виступили сльози на очах. "Не треба робити з нас монстрів. Для нас ця війна така ж болюча, як для кожного українця. І ми робимо все на своєму місці для прискорення перемоги", – додали вони.

До слова, нещодавно блогерка Анна Алхім в інтерв'ю з усмішкою заявила, що слухає російську музику на стрімінгових платформах, спонсоруючи окупанта. Водночас українці обурилися позицією інфлюенсерки, яка нібито донатить на ЗСУ.