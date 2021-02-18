Журнал Time назвав найвпливовіших зірок 2021 року: хто очолив список

Джерело:Time
Іменитий журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2021 року. Їх він назвав "висхідними", тобто тими, які набирають популярності серед інших та вражають своїми здобутками чи позицією у громадськості. Щодо зірок, то перше місце зайняла британська співачка албанського походження Дуа Ліпа.
На думку редакторів журналу, саме ці люди можуть змінити майбутнє або вже роблять це. "Дарують ясну надію", – йдеться у виданні. Окрім зірок, у списку також є категорії "феноменів", "лідерів", "адвокатів" та "інноваторів".
До слова Меркель стала найвпливовішою жінкою 2020 року за версією Forbes: рейтинг
Дуа Ліпа зайняла першу сходинку у рейтингу "висхідних" зірок. Вона також прикрасила обкладинку нового випуску журналу Time у розкішній шифоновій сукні кольору фуксії. Автором світлини став Micaiah Carter. Співачка Кайлі Міноуг також написала про неї невелике есе. Номер можна буде придбати з 1 березня.
"Щоб трішки пощастило, потрібно багато працювати", – сказав їй батько, коли вона була молодшою. Схоже, вона до нього дослухалась. Її досягнення є ще більш визначними, коли розумієш, що їй 25 років. Вона добра, крута і розумна. Вона справжній попвелетень. І я, як і мільйони інших людей, з нетерпінням очікую більшого від Дуа Ліпи", – йдеться у журналі зі слів Міноуг.
Дуа Ліпа стала зіркою журналу Time 2021 / Фото Time
Окрім Дуа Ліпи, редактори журналу відзначили зірок Ану де Армас, Джона Девіда Вашингтона, Флоренс П'ю, Люка Коумза та багатьох інших. Також у категорії "Феномен" потрапили й інші знаменитості: