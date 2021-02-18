Именитый журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2021 года. Их он назвал "восходящими", то есть теми, которые набирают популярность среди других и поражают своими достижениями или позицией у общественности. Относительно звезд, то первое место заняла британская певица албанского происхождения Дуа Липа.

По мнению редакторов журнала, именно эти люди могут изменить будущее или уже делают это. "Дарят ясную надежду", – говорится в издании. Кроме звезд, в списке также есть категории "феноменов", "лидеров", "адвокатов" и "инноваторов".

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Дуа Липа стала самой влиятельной звездой Time 2021

Дуа Липа заняла первое место в рейтинге "восходящих" звезд. Она также украсила обложку нового выпуска журнала Time в роскошном шифоновом платье цвета фуксии. Автором фотографии стал Micaiah Carter. Певица Кайли Миноуг также написала о ней небольшое эссе. Номер можно будет приобрести с 1 марта.

"Чтобы немного повезло, нужно много работать", – сказал ей отец, когда она была моложе. Похоже, она к нему прислушивалась. Ее достижения кажутся еще более выдающимися, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-великан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы", – говорится в журнале по словам Миноуг.



Дуа Липа стала звездой журнала Time 2021 / Фото Time

Что известно о Дуа Липа? 25-летняя британка Дуа Липа всего за 6 лет своей карьеры стала одной из самых узнаваемых поп-артисток мира. Она выпустила 2 студийных альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020), и выступала в качестве хедлайнера уже на 5-х музыкальных фестивалях по всему миру. Она удостоилась двух премий Грэмми в 2019 году, а также ряда британских наград. К слову, Дуа Липа 25-летняя британка Дуа Липа всего за 6 лет своей карьеры стала одной из самых узнаваемых поп-артисток мира. Она выпустила 2 студийных альбома – Dua Lipa (2017) и Future Nostalgia (2020), и выступала в качестве хедлайнера уже на 5-х музыкальных фестивалях по всему миру. Она удостоилась двух премий Грэмми в 2019 году, а также ряда британских наград. К слову, Дуа Липа выступила перед финалом Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году. Также она недавно выпустила новый клип We're Good, съемки которого частично проходили в Киеве – сама артистка на съемках в Украине не находилась.

Кто еще попал в список звезд Time?

Кроме Дуа Липы, редакторы журнала отметили звезд Ану де Армас, Джона Дэвида Вашингтона, Флоренс Пью, Люка Коумза и многих других. Также в категорию "Феномен" попали и другие знаменитости: