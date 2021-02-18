Іменитий журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2021 року. Їх він назвав "висхідними", тобто тими, які набирають популярності серед інших та вражають своїми здобутками чи позицією у громадськості. Щодо зірок, то перше місце зайняла британська співачка албанського походження Дуа Ліпа.

На думку редакторів журналу, саме ці люди можуть змінити майбутнє або вже роблять це. "Дарують ясну надію", – йдеться у виданні. Окрім зірок, у списку також є категорії "феноменів", "лідерів", "адвокатів" та "інноваторів".

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Дуа Ліпа стала найвпливовішою зіркою Time 2021

Дуа Ліпа зайняла першу сходинку у рейтингу "висхідних" зірок. Вона також прикрасила обкладинку нового випуску журналу Time у розкішній шифоновій сукні кольору фуксії. Автором світлини став Micaiah Carter. Співачка Кайлі Міноуг також написала про неї невелике есе. Номер можна буде придбати з 1 березня.

"Щоб трішки пощастило, потрібно багато працювати", – сказав їй батько, коли вона була молодшою. Схоже, вона до нього дослухалась. Її досягнення є ще більш визначними, коли розумієш, що їй 25 років. Вона добра, крута і розумна. Вона справжній попвелетень. І я, як і мільйони інших людей, з нетерпінням очікую більшого від Дуа Ліпи", – йдеться у журналі зі слів Міноуг.



Дуа Ліпа стала зіркою журналу Time 2021 / Фото Time

Що відомо про Дуа Ліпу? 25-річна британка Дуа Ліпа всього з 6 років своєї кар'єри стала однією з найвпізнаваніших попартисток світу. Вона випустила 2 студійних альбоми – Dua Lipa (2017) та Future Nostalgia (2020), та виступала як хедлайнер уже на 5-ох музичних фестивалях по всьому світу. Вона удостоїлась двох премій Греммі у 2019 році, а також низки британських нагородДо слова, Дуа Ліпа 25-річна британка Дуа Ліпа всього з 6 років своєї кар'єри стала однією з найвпізнаваніших попартисток світу. Вона випустила 2 студійних альбоми – Dua Lipa (2017) та Future Nostalgia (2020), та виступала як хедлайнер уже на 5-ох музичних фестивалях по всьому світу. Вона удостоїлась двох премій Греммі у 2019 році, а також низки британських нагородДо слова, Дуа Ліпа виступила перед фіналом Ліги чемпіонів в Києві у 2018 році. Також вона нещодавно випустила новий кліп We're Good, зйомки якого частково проходили у Києві – сама артистка на зйомках в Україні не перебувала.

Хто ще потрапив у список зірок Time?

Окрім Дуа Ліпи, редактори журналу відзначили зірок Ану де Армас, Джона Девіда Вашингтона, Флоренс П'ю, Люка Коумза та багатьох інших. Також у категорії "Феномен" потрапили й інші знаменитості: