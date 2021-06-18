Дружину Віктора Павліка виписали з пологового будинку: відео

Лише три дні тому 27-річна дружина Віктора Павліка народила сина. У п'ятницю, 18 червня, Катерина Реп'яхова потай від журналістів виписалася з пологового будинку й повернулася додому. З поповненням подружжя привітали рідні й близькі.

До виписки з пологового будинку кохана Віктора Павліка готувалася ретельно. Вона заздалегідь обрала легку сукню з квітковим принтом, яку довершила плетеним поясом коричневого кольору, та яскраві сережки. Новонародженого сина Катерина одягла в біле боді з блакитною вишивкою.

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У холі приватного пологового будинку на блогерку чекали чоловік, мама та друзі. Представників преси під час виписки не було, адже Катерина Реп'яхова вирішила зберегти важливу сімейну подію в таємниці.

Зумисне не казала про виписку, бо не хотіла, щоб журналісти приїхали. Знаю, що багато хто хотів, питали. Тому максимально намагалася не афішувати це. І Слава Богу нікого не було,

– пояснила Катерина Реп'яхова.

Новоспечену матусю задарували квітами. Віктор Павлік вручив дружині величезний букет рожевих троянд, а близькі презентували подарунки для Михасика. До слова, розкішний букет Катерині передав і старший син Павліка Олександр, який публічно реагував на народження брата.

Дружину Павліка виписали з пологового / Фото з інстаграму блогерки

Всього за три дні після пологів дружина Павліка сіла за кермо новенького авто. Вона показала, що вдома на них з сином чекав сюрприз, який, очевидно, підготував чоловік. Уся дитяча кімната, яку блогерка підготувала задовго до появи первістка, була прикрашена блакитними та сріблястими кульками.