Подружжя нарешті познайомилося з довгоочікуваним синочком. Катерина та Віктор, як і планували, назвали хлопчика Михайлом. Тепер батьки насолоджуються часом, який проводять з малюком.

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Нове фото маленького сина Віктора Павліка

Після пологів Реп'яхова повернулася до роботи в особистому блозі в інстаграмі, який вона активно розвиває. Саме там новоспечена матуся публікує миловидні світлини маленького синочка.

Наразі дівчина не наважується показати обличчя Михайла. Раніше зазначала, що зробить це тоді, коли вважатиме за потрібне. На новій фотографії Михайло зображений у красивій білій футболці з чорним написом і повзунках. Він підняв ручку та солодко спав.

Це був перший одяг, який я купила для Михасика ще на 20-му тижні вагітності. Як я чекала на тебе, синочку! Ще коли сама була дитиною, знала, що в мене буде син Михайло. І зараз він у мене на руках. Мрії здійснюються! Головне – сильно захотіти,

– написала Катерина під фото.



Син Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка / Фото з інстаграму Реп'яхової

Підписники Реп'яхової активно залишають коментарі під цим дописом, у яких висловлюють свої побажання для малюка.