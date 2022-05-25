Дружина вже знайшла роботу, – Сергій Притула розповів, де зараз його сім'я

25 травня 2022 , 16:22
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Джерело:

"Українська правда"

Волонтер і громадський діяч Сергій Притула під час війни залишається в Києві. Він разом з благодійним фондом допомагає українським військовим, купляє необхідне обладнання на передову. Але сім'я Притули виїхала зі столиці.

Зараз Сергій Притула лише волонтерить. До повномасштабного вторгнення він поєднував волонтерство з роботою та політикою, але тепер відкинув це все. Про дітей громадського діяча дбає його дружина Катерина. 

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Сергій Притула про сім'ю під час війни

Багато колег Сергія відправили дружин з дітьми за кордон. Однак сім'я Притули залишається в Україні. Волонтер подбав, щоб рідні були в безпечнішому місці, ніж Київ.

Сім'я в Україні, але не в Києві. Це захід країни. Я сказав дружині, щоб там знайшла для дітей гуртки, на які вони ходили в Києві. Тому що це надовго,
– поділився Сергій. 

Чоловік не розповів, де саме перебувають його діти та дружина. З ними спілкується телефоном. Кохана Притули вже знайшла роботу там, де зараз живе. Діти ходять на гуртки, які раніше відвідували в столиці. З ними все добре. 

Зіркові сім'ї під час війни в Україні

  • Ведучий Нікіта Добринін у перші тижні війни відвіз дружину та сина у Тернопіль. Нещодавно сім'я повернулася до будинку в Києві. 
  • Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова у перший день війни з сином виїхала на Закарпаття, а потім 2 місяці провела в Ізраїлі в сестри. Зараз вона в дорозі додому. Раніше Катерина зазначала, що повернеться в Україну, незважаючи на ситуацію. 
  • Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з колегами з першого дня війни став на захист України зі зброєю в руках. Дружину Alyosha з дітьми він відправив до США. 
  • Донька Сніжани Єгорової Стася Ровінська після тривалого перебування в Європі з чоловіком і дітьми виїхала в США. Тепер вона облаштовуватиме життя в Нью-Йорку. 
Автор: Христина Кобак