Дружина вже знайшла роботу, – Сергій Притула розповів, де зараз його сім'я
Джерело:"Українська правда"
Волонтер і громадський діяч Сергій Притула під час війни залишається в Києві. Він разом з благодійним фондом допомагає українським військовим, купляє необхідне обладнання на передову. Але сім'я Притули виїхала зі столиці.
Зараз Сергій Притула лише волонтерить. До повномасштабного вторгнення він поєднував волонтерство з роботою та політикою, але тепер відкинув це все. Про дітей громадського діяча дбає його дружина Катерина.
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Сергій Притула про сім'ю під час війни
Багато колег Сергія відправили дружин з дітьми за кордон. Однак сім'я Притули залишається в Україні. Волонтер подбав, щоб рідні були в безпечнішому місці, ніж Київ.
Сім'я в Україні, але не в Києві. Це захід країни. Я сказав дружині, щоб там знайшла для дітей гуртки, на які вони ходили в Києві. Тому що це надовго,
– поділився Сергій.
Чоловік не розповів, де саме перебувають його діти та дружина. З ними спілкується телефоном. Кохана Притули вже знайшла роботу там, де зараз живе. Діти ходять на гуртки, які раніше відвідували в столиці. З ними все добре.
Зіркові сім'ї під час війни в Україні
- Ведучий Нікіта Добринін у перші тижні війни відвіз дружину та сина у Тернопіль. Нещодавно сім'я повернулася до будинку в Києві.
- Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова у перший день війни з сином виїхала на Закарпаття, а потім 2 місяці провела в Ізраїлі в сестри. Зараз вона в дорозі додому. Раніше Катерина зазначала, що повернеться в Україну, незважаючи на ситуацію.
- Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з колегами з першого дня війни став на захист України зі зброєю в руках. Дружину Alyosha з дітьми він відправив до США.
- Донька Сніжани Єгорової Стася Ровінська після тривалого перебування в Європі з чоловіком і дітьми виїхала в США. Тепер вона облаштовуватиме життя в Нью-Йорку.