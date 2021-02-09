Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною відпочивають на Мальдівах. Вже у перший день відпустки чоловік поділився з фанатами пікантним фото.

Еротичне фото вже розбурхало мережу та зібрало чимало коментарів у мережі.

До слова Володимир Остапчук з дружиною відправилися на Мальдіви: фото та відео

"Голий" Остапчук на Мальдівах

На знімку Володимир Остапчук позує повністю голим на терасі своєї вілли, а поруч з ним видніються чарівні краєвиди Індійського океану. Пікантне місце Володимира прикрила дружина Христина за допомогою ківі. У чоловіка було здивоване обличчя, а в дописі до фото він запитав: "А який ви фрукт?", з проханням написати свій улюблений в коментарях.

Пікантним фото вразила своїх підписників і кохана ведучого – Христина Горняк. Вона оприлюднила фото у прозорому бюстьє, прикривши інтимні зони "мазком" у фоторедакторі, а доповнила образ джинсовими шортами, рожевою сорочкою та капелюшком.

"Трендесеттери радять виставляти селфі! Давно я цього в стрічці не робила... Практикуюсь! Додам фарб і вогню", – написала Христина у своєму профілі.