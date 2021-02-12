Дружина Володимира Остапчука засвітила розкішне тіло в неоновому бікіні: гаряче фото
Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк відпочиває з чоловіком на Мальдівах. Вона поділилась еротичним знімком з пляжу в неоновому рожевому купальнику.
Джерело:інстаграм Христини Горняк
Український шоумен Володимир Остапчук та його дружина Христина Горняк днями відправилися на Мальдіви. Нотаріусиня показала спекотне фото з пляжу.
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Христина Горняк в неоновому купальнику
Знамените українське подружжя Христини Горняк та Володимира Остапчука насолоджуються сонячним теплом на Мальдівах. А дружина шоумена ділиться спекотними фото й тішить аудиторію.
Перед камерою Христина позувала на пляжі. Вона постала перед об'єктивом у неоновому рожевому бікіні, яке вдало підкреслило пружні груди Горняк та її розкішне тіло. В руках дружина Остапчука тримала бокал з шампанським.
Христина Горняк для зручності зібрала волосся в акуратний пучок. Вона вдягнула великі сонцезахисні окуляри та прикрасила вуха сережками-підвісками. Нотаріусиня завела мережу новим відвертим фото.
Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк
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