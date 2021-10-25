Дружина Володимира Остапчука підкорила затишним образом: осінні фото

Нотаріус Христина Горняк зачарувала шанувальників новими світлинами. Вона позувала на вулиці та продемонструвала стильний осінній образ в затишному кардигані.

Христина Горняк активно розвиває особистий в інстаграмі. Вона розповідає про роботу, особисте життя, а також, як і багато інших знаменитостей, показує різні аутфіти.

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Осінній образ Христини Горняк

Днями дружина ведучого Володимира Остапчука позувала на тлі красивих червоних листочків. Така локація для зйомки була максимально осінньою. Христина зображена на фотографіях у світлих штанах з чорним ременем, сірому топі на тонких бретелях і в'язаному кардигані.

Осінній одяг Горняк вирішила поєднати зі світло-коричневими замшевими черевиками на підборах. Вона обожнює доповнювати аутфіти різними аксесуарами, тому цього разу обрала стильні окуляри з темними лінзами, хустинку та чокер. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.

Обожнюю неділю! А осіння неділя класна по-особливому! Поспішати нікуди не треба, можна сповна насолодитися один одним, снідати та обідати в кафе, сходити на шопінг чи в музей, а найголовніше – відпочити!

– поділилася Христина.



Осінній look Христини Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк



Осінній look Христини Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Осінні образи українських зірок