Кристина Горняк активно развивает личный блог в инстаграме. Она рассказывает о работе, личной жизни, а также, как и многие другие знаменитости, показывает разнообразные аутфиты.

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Осенний образ Кристины Горняк

На днях жена ведущего Владимира Остапчука позировала на фоне красивых красных листочков. Такая локация для съемки была максимально осенней. Кристина изображена на фотографиях в светлых брюках с черным ремнем, сером топе на тонких бретелях и вязаном кардигане.

Осеннюю одежду Горняк решила совместить со светло-коричневыми замшевыми ботинками на каблуке. Она обожает дополнять аутфиты различными аксессуарами, потому на этот раз выбрала стильные очки с темными линзами, платочек и чокер. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.

Обожаю воскресенье! А осеннее воскресенье классное по-особенному! Спешить никуда не надо, можно сполна насладиться друг другом, завтракать и обедать в кафе, сходить на шопинг или в музей, а самое главное – отдохнуть!
– поделилась Кристина.

Володимир Остапчук
Осенний look Кристины Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Христина Горняк
Осенний look Кристины Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Осенние образы украинских звезд

  • Ирина Федишин на прогулку по Львову надела коричневый костюм и длинное пальто в тон.
  • Злата Огневич позировала на камеру в спортивном костюме и бежевой безрукавке.
  • Санта Димопулос гуляла в Париже в черных брюках, вязаном свитере и кожаной куртке.