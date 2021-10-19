Христина Горняк не часто публікує в мережі нові фотографії. Та на знімках вона завжди виглядає неперевершено.

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Осінній образ Христини Горняк

Зіркова дружина постала перед камерою в довгій сукні коричневого кольору з вирізом на нозі. Вбрання гарно підкреслило талію Христини. Поверх вона одягнула джинсову куртку, яку не застібала.

З взуття обрала коричневі черевики й довершила аутфіт капелюхом в тон. Серед прикрас на Христині були ланцюжки, сережки та годинник. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах.



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Нагадаємо, нещодавно Христина відсвяткувала день народження в циганському стилі. Відповідно до тематики вечірки вона обрала look з циганськими мотивами, в якому виглядала дуже гармонійно.