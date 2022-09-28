Дружина Влада Ями відповіла, чому він досі не повернувся до України
Джерело:Лілія Яма
Влад Яма з перших днів вторгнення виїхав з родиною за кордон і досі залишається у США. Дружина танцівника відповіла, чому він ще не повернувся до України.
Український танцівник і суддя "Танців з зірками" Влад Яма разом з дружиною та сином перебуває у Сполучених Штатах. Там він часто проводить благодійні заходи, але деякі українці вважають, що хореограф має повернутися до України.
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Чому Влад Яма не повернувся
Дружині Влада Ями шанувальники поставили запитання про те, чому танцівник не повернувся захищати дім, коли подбав про сім'ю. Лілія назвала це запитання некоректним, але відповіла.
По-перше, я вважаю, що ставити такі запитання, щонайменше, некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного,
– написала Лілія Яма.
Дружина Влада Ями нагадала, що їхня сім'я теж допомагає країні. "Вдячна чоловіку за те, що ми зараз у безпеці. Ми теж допомагаємо на своєму фронті".
Лілія Яма заступилась за чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз
Також Лілія Яма зізналась, що їм дуже хочеться додому. Але для них у пріоритеті – безпека сина.
Про повернення додому / Фото з інстаграм-сторіз
Як зірки та шанувальники реагують на Влада Яму
- Лиш наприкінці липня танцівник дав інтерв'ю, в якому розповів, як його сім'я переживає війну. Він зізнався, що виїхав з країни 24 лютого, водночас його батьки залишилися у Запорізькій області. У коментарях багато хто обурився, що чоловік відсиджується за кордоном, а також згадували Дмитра Дікусара. Водночас інші ділились думками про те, що засуджувати не варто.
- Влад Яма 24 серпня провів діджейський сет в Нью-Йорку і показав звідти відео. Шанувальники відреагували на нього теж здебільшого негативно.
- Колега Влада Ями Ілона Гвоздьова зізнавалась, що ставиться до тих чоловіків, які виїхали – "рівно". Головне, щоб вони не відсиджувалися, а ставали рупором України в боротьбі.