Дружина Влада Ями пригадала, про що мріяла в дитинстві: як вона виглядала у 6 років

Дружина танцівника Влада Ями розповіла про своє дитинство й показала фото з домашнього архіву. Вона поділилась, про яку іграшку мріяла у дитинстві.

Кохана успішного танцівника Влада Ями поділилась з підписниками новим дописом. У ньому вона розповіла про спогади з дитинства.

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Про що мріяла 6-річна Лілія Яма

Зіркова дружина зізналась, що у 6-річному віці хотіла отримати в подарунок ляльку. Вона часто уявляла, як буде гратися з омріяною іграшкою.

Коли мені було 6, я дуже хотіла ляльку з довгим волоссям та декількома вбраннями, щоб можна було робити їй різні зачіски та змінювати образи. Пам'ятаю, що у моїх подруг такі вже були, то ж кортіло й мені,

– розповіла дружина танцівника.

На Новий рік Лілія отримала довгоочікувану іграшку, що запам'яталося їй на все життя. Оскільки кохана Влада Ями пригадала дитинство, то й показала архівне фото, де позує на тлі ялинки.



Архівне фото Лілії Ями / Фото з інстаграму Лілії Ями

5 років тому зіркова дружина стала мамою. Тож тепер сама тішить подарунками свого сина.



Лілія Яма з сином / Фото з інстаграму Лілії Ями

Інші архівні фото зірок з дитинства

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Текст публікації Лілії Ями

Сьогодні я згадала свої емоції з дитинства.

Коли мені було 6, я дуже хотіла ляльку з довгим волоссям та декількома вбраннями, щоб можна було робити їй різні зачіски та змінювати образи. Пам’ятаю, що у моїх подруг такі вже були, то ж кортіло й мені.

Я уявляла, як її буду вкладати спати, причісувати, вдягати.

Ви навіть не уявляєте скільки радості було, коли я отримала такий довгоочікуваний подарунок під ялинку.

Це емоції на все життя.