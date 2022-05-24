Дружина Віктора Павліка зустрілась з чоловіком після розлуки: зворушливе відео

24 травня 2022 , 09:05
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Джерело:

інстаграм Катерини Реп'яхової

Після двох місяців в Ізраїлі дружина Віктора Павліка разом з сином зустрілась з чоловіком. Вона показала щемливе відео.

Дружина музиканта Віктора Павліка близько двох місяців жила в Ізраїлі в сестри. Та днями вона нарешті приїхала в Німеччину та зустрілась з чоловіком.

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Дружина Віктора Павліка зустрілась з чоловіком

В інстаграм-сторіз Катерина розповіла, що провела півтори доби без сну. Тепер вони перебувають у Німеччині, місті Ганновер. Вона додала, що переліт був спокійним, за винятком певних деталей.

На паспортному контролі в Німеччині з нами хлопець спілкувався не дуже гарно. Нам реально "щастить" з мамою на таких. В подробиці вдаватись не буду. Але він не вірив, що ми повертаємось в Україну в війну. Думав, що приїхали жити в Німеччину з Ізраїлю,
– розповіла блогерка. 

Зіркова дружина опублікувала зворушливе відео зустрічі з чоловіком. Ймовірно, сім'я зустрілась в аеропорту в Німеччині.

"2 місяці розлуки й наша сім'я знову разом. Назавжди, – поділилась Катерина Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова зустрілась з чоловіком: дивіться відео

Щемливий ролик не міг не зворушити мережу. Шанувальники діляться компліментами й раді возз'єднанню сім'ї:

  • "Бережи Вас Боже! Радію і плачу! Ми також збираємося додому, до тата, до бабусі, до рідного краю!";
  • "Ура";
  • "Дуже рада за вас. Молодці";
  • "Хай більше розлук не буде. Ви такі класні";
  • "І ми збираємо валізи до тата";
  • "Мишко так радіє";
  • "Я рада за вас";
  • "До мурах".

Як Катя Реп'яхова жила в Ізраїлі

  • На початку квітня дружина Віктора Павліка виїхала до Ізраїлю з мамою та сином. Там вони були не як біженці, а гостювали в сестри.
  • Як Катерина Реп'яхова, так і Віктор Павлік скаржились на довгу розлуку. Адже раніше вони ніколи не були по окремо так довго.
  • В містечку, де зупинялась блогерка, схоже, живуть Алла Пугачова з Максимом Галкіним. Адже дівчина зустріла зірок у продуктовому магазині.
Автор: Марія Касій