У мене нема слів, – дружина Віктора Павліка показала реакцію чоловіка після операції

Дружина Віктора Павліка Катерина зробила ринопластику, змінивши форму носа. Вона показала, як на операцію відреагував співак, який раніше був проти.

Блогерка Катерина Реп'яхова повідомила, що здійснила свою мрію – зробила довгоочікувану ринопластику. Раніше проти пластичних операцій дружини виступав Віктор Павлік.

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Як на операцію відреагував Віктор Павлік

Катерина розповіла, що музикант однаково був проти операції й навіть казав, що не приїде в лікарню. Але таки відвідав кохану після операції й показався на відео.

Шок-контент. У мене нема слів. Підписники, якби не ви, я б цього не пережив. Ви подивіться, це як у кіно – Франкенштейн,

– жартома сказав артист.

Віктор Павлік відреагував на операцію дружини:

Блогерка також поділилась, як почувалась після ринопластики та ліпофілінгу. Вона зізналась, що перші дві години після наркозу було досить важко. "Все боліло, вуха і ніс, були спазми. Найважче те, що ніс не дихає. Трохи болить живіт, бо в мене брали жир і вставляли у підборіддя".

Хто з зірок зробив пластичну операцію

Підприємиця Даша Кацуріна зізналась, що зробила мамопластику після народження доньки – приблизно 6 років тому. Змінами вона задоволена досі.

Раміна Есхакзай наважилась на пластичну операцію у вересні минулого року – вона робила септопластику. Але ця операція була не задля зміни форми носа, а щоб покращити дихання.

Про чергову пластичну операцію також зробила блогерка Саша Бо. Вона їздила в Італію, де наважилась на булхорн – це зміна форми верхньої губи.