Донька української співачки Олі Полякової перебуває у Великій Британії, де навчається у музичному закладі. Днями вона вийшла на зв'язок в інстаграм-сторіз і зізналась, що перебувала в лікарні.

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Маша Полякова потрапила в лікарню

Донька співачки повідомила, що була в лікарні кілька днів. Вона не уточнила, через які причини її довелося ушпиталити. Однак Маша мала гарний вигляд та оптимістичний настрій.

Мене протримали у лікарні п'ять днів, випустили і сказали, що я народилася у сорочці. Все, їду додому, – сказала дівчина.

Маша Полякова була в лікарні: відео

Зауважимо, нещодавно Маша та Аліса Полякові приїздили до зіркової мами в Україну. Вони проводили час разом на гірськолижному курорті в Буковелі. Зіркова родила куштувала місцеву кухню й каталася на лижах.

Додамо, Маша Полякова доволі часто стає об'єктом критики через те, що показує свій лайфстайл за кордоном. Так нещодавно її розкритикували через фото з Лондона. Дівчина й сама відповідає недоброзичливцям, але часто за неї заступається й зіркова мати.

"Не можна хейтити за те, що дітей вивезли за кордон. Неможна хейтити за те, що жінка з дітьми виїхала за кордон! 10 мільйонів людей виїхало, а хейтять тільки мою Машу? Що це таке?" – казала Полякова в інтерв'ю Раміні.