Український співак Віктор Павлік та блогерка Катерина Репяхова перебувають у стосунках майже 8 років. У цей період у парі ставалися як щасливі моменти, так і болючі.
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Як Катерина Репяхова розставалась з Віктором Павліком
Про один із таких моментів блогерка згадала в інстаграм-сторіз, відповідаючи на запитання прихильників. Дівчину запитали, чи були в неї пам'ятні моменти у Черкасах. Виявилося, що у Черкасах пара була на межі розриву.
Ми розходилися з Віктором Павліком, коли я була в Черкасах на концерті у Тіни Кароль. Слухала пісню "Выше облаков" і думала, що це про нас і що це дійсно кінець нашій історії, сильно плакала. Весь концерт,
– поділилась Катерина.
Катерина Репяхова про розрив з Павліком / Фото з інстаграм-сторіз
Як пара познайомилась та одружилась
- Катерина Репяхова знала Віктора Павліка ще з дитинства – вона була його палкою шанувальницею та відвідувала концерти. Нещодавно блогерка показувала архівне фото, на якому ще юною позує разом з артистом.
- Пара познайомилася в Миколаєві у листопаді 2015 року. Вона приїхала на його концерт з другом, вручила йому на сцені величезний букет, а особисто поспілкувалася лише в готелі. Виявилося, що у них з Віктором Павліком були сусідні номери.
- Катерина Репяхова пояснювала, що вік її чоловіка не впливає на їхні стосунки. До слова, вони одружилися у 2020 році.