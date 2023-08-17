Український співак Віктор Павлік та блогерка Катерина Репяхова перебувають у стосунках майже 8 років. У цей період у парі ставалися як щасливі моменти, так і болючі.

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Як Катерина Репяхова розставалась з Віктором Павліком

Про один із таких моментів блогерка згадала в інстаграм-сторіз, відповідаючи на запитання прихильників. Дівчину запитали, чи були в неї пам'ятні моменти у Черкасах. Виявилося, що у Черкасах пара була на межі розриву.

Ми розходилися з Віктором Павліком, коли я була в Черкасах на концерті у Тіни Кароль. Слухала пісню "Выше облаков" і думала, що це про нас і що це дійсно кінець нашій історії, сильно плакала. Весь концерт,

– поділилась Катерина.



Катерина Репяхова про розрив з Павліком / Фото з інстаграм-сторіз

Як пара познайомилась та одружилась