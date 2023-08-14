За словами Репяхової, вона ходила на всі виступи артиста. На концертах вона купляла диски співака, які упродовж наступного року із задоволенням слухала.
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Катерина Репяхова була фанаткою Віктора Павліка
Здебільшого дівчина відвідувала виступи виконавця, які проходили у Трускавці. Як з'ясувалось, на заходи Катерина ходила разом з мамою.
Все життя їздила з мамою в Трускавець у серпні, тому що у неї алергія. Там завжди виступав Віктор Павлік. А ми з мамою ходили на всі концерти,
– поділилася Катерина.
"Серед багатьох артистів я полюбила саме Віктора Павліка ще в дитинстві. Купували на концертах диски, а потім увесь рік їх слухали", – додала блогерка.
Архівне фото Віктора Павліка з дружиною / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про зіркову пару Віктора Павліка і Катерини Репяхової: головне
- Познайомились закохані у готелі в Миколаєві, де артист та його команда зупинилися після концерту 4 листопада 2015 року. Катерина також там жила. Навіть номери майбутнього подружжя були поряд.
- Тоді Віктор перебував у шлюбі з Ларисою Созаєвою. Попри це він закрутив роман з Катериною, яка була його концертною директоркою, і згодом розлучився з дружиною.
- У грудні 2019 року чоловік освідчився молодій коханій. Зіркова пара хотіла гучно відсвяткувати весілля, але через пандемію коронавірусу плани змінилися. Натомість вони у травні 2020 року зареєстрували стосунки в РАЦСі. До того ж зіркова пара планує організувати весілля вже після перемоги.
- Закоханих не бентежить різниця у віці. Ба більше, вони часто жартують на цю тему, оскільки Павлік навіть старший за свою тещу. Але це не завадило Катерині та Віктору побудувати міцну сім'ю. У червні 2021 року в подружжя народився син, якого назвали Михайлом.