Украинский певец Виктор Павлик и блоггер Екатерина Репяхова находятся в отношениях почти 8 лет. В этот период в паре происходили как счастливые моменты, так и болезненные.

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Как Екатерина Репяхова расставалась с Виктором Павликом

Об одном из таких моментов блогерша вспомнила в инстаграм-сториз, отвечая на вопросы поклонников. Девушку спросили, были ли у нее памятные моменты в Черкассах. Оказалось, что в Черкассах пара была на грани разрыва.

Мы расходились с Виктором Павликом, когда я была в Черкассах на концерте у Тины Кароль. Слушала песню "Выше облаков" и думала, что это о нас и что это действительно конец нашей истории, сильно плакала. Весь концерт,

– поделилась Екатерина.



Екатерина Репяхова о разрыве с Павликом / Фото с инстаграм-сториз

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