Дружина Віктора Павліка повідомила про затримку мовлення у сина: "Чекає шлях корекції"

Дружина Віктора Павліка розповіла про похід до лікаря з маленьким сином. Катерина Репяхова зізналась, що на нього чекає корекція затримки мовлення.

Блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно придбала нову автівку, розповіла про сина. Дружина Віктора Павліка звернулась до лікарів через мовлення Михайлика.

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У сина Віктора Павліка затримка мовлення

Маленькому сину Віктора Павліка й Катерини Репяхової скоро виповниться 2 роки. Блогерка навідалась з малюком до невролога у зв'язку з мовленням. Понад годину вона провела на консультації.

На нас чекає шлях корекції затримки мовлення: консультація лора, дефектолога-логопеда, психолога, електроенцефалограма та інші аналізи,

– повідомила Катерина.

У зіркової дружини запитали, чи не поставили Михайлику діагноз "аутичний спектр". Та вона розвіяла ці припущення.

Катерина Реп'яхова про здоров'я сина / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, нещодавно Катерина Репяхова розповіла, чи не складно їй з чоловіком через велику різницю у віці. Та блогерка вкотре запевнила, що знайти свою людину – це велике щастя.

Утім, у подружжі Віктора Павліка й Катерини не завжди все складалося гладко. Одного разу Репяхова задумалась про розлучення – це сталося тоді, коли музикант став на захист колишньої дружини.