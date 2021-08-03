Дала б право вибору, – дружина Павліка пояснила, чому проти хрещення сина
Джерело:інстаграм Каті Реп'яхової
У середині червня 27-річна дружина Віктора Павліка народила сина. Цих вихідних, 8 серпня, подружжя буде хрестити малюка. Катя Реп'яхова проти цього, однак пішла на поступки чоловіку.
Для хрещення півторамісячного сина Михайла подружжя Віктора Павліка та Каті Реп'яхової обрало красиву дату – 8.08. Блогерка не розсекретила імена майбутніх хресних батьків і не оголосила місце таїнства. Натомість зізналась, що спочатку була проти навернення малюка до християнства.
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Це бажання і рішення чоловіка. Якби вирішувала тільки я, то не хрестила б. Я дала б право вибору сину. Але є батько, і його бажання для мене так само важливе,
– заявила Катя Реп'яхова.
Фоловери поцікавилися, як сім'я дівчини реагує на те, що Михасик міг залишитися нехрещеним. Блогерка відповіла – "прекрасно".
Вона розповіла, що її рідна сестра, яка живе в Ізраїлі, прийняла юдаїзм. Тож в родині Каті Реп'яхової не виникає конфліктів на релігійному ґрунті.Важливо! Дружина Віктора Павліка – не християнка. Зі всіх віросповідань їй найближчий деїзм – напрямок, який визнає існування Бога, але заперечує більшість надприродних явищ і релігійні догми.
Дружина Віктора Павліка з сином / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової
Вагітна дружина Віктора Павліка / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової
Нагадаємо, три тижні тому мамою стала ще одна відома блогерка – переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова. Вони з Нікітою Добриніним охрестили сина одразу після повернення з пологового, коли йому був лише тиждень.
Таїнство хрещення зіркові батьки влаштували вдома, запросивши священника у новий заміський маєток. За словами Даші Квіткової, все сталося саме так, бо "так було комфортно всім, особливо Леву.