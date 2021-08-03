Для крещения полуторамесячного сына Михаила супружеская чета Виктора Павлика и Кати Репяховой выбрала красивую дату – 8.08. Блогерша не рассекретила имена будущих крестных родителей и не объявила место таинства. В то же время призналась, что сначала была против обращения малыша к христианству.

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Это желание и решение мужа. Если бы решала только я, то не крестила бы. Я дала бы право выбора сыну. Но есть отец, и его желание для меня так же важно,

– заявила Катя Репяхова.

Фоловеры поинтересовались, как семья девушки реагирует на то, что Миша мог остаться некрещеным. Блогерша ответила – "прекрасно".

Она рассказала, что ее родная сестра, которая живет в Израиле, приняла иудаизм. Поэтому в семье Кати Репяховой не возникает конфликтов на религиозной почве.

Важно! Жена Виктора Павлика – не христианка. Из всех вероисповеданий ей ближе всего деизм – направление, которое признает существование Бога, но отрицает большинство сверхъестественных явлений и религиозные догмы.

Жена Виктора Павлика с сыном / Фото из инстаграма Кати Репяховой

Беременная жена Виктора Павлика / Фото из инстаграма Кати Репяховой

Напомним, три недели назад мамой стала еще одна известная блогерша – победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова. Они с Никитой Добрыниным окрестили сына сразу после возвращения из родильного дома, когда ему была всего неделя.

Таинство крещения звездные родители устроили дома, пригласив священника в новый загородный дом. По словам Даши Квитковой, все произошло именно так, потому что "так было комфортно всем, особенно Льву".