Український музикант Віктор Павлік гастролює Західною Україною, а його дружина Катерина Реп'яхова відпочиває у Карпатах разом з новонародженим сином та мамою. Вона опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі.
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Фото дружини Павліка з сином
Нову світлину дружина Віктора Павліка зробила в Мукачево, де зупинилась на кілька днів. Вона тримала Михайлика, одягненого у смугасте боді, на грудях та ніжно його обіймала.
Катерина Реп'яхова позувала перед камерою усміхнена та в стильному вбранні. Новоспечена матуся обрала блакитні джинсові шорти та довгу молочну сорочку з різнобарвним принтом. Вона зібрала волосся ззаду та доповнила образ білим капелюхом з чорною смужкою.
Моя пташка в Мукачево. Мій маленький мандрівник,
– написала дівчина під фото.
Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Шанувальники засипали дружину музиканта зворушливими коментарями:
- "Здоров'я вам";
- "Хорошого вам відпочинку";
- "Катю, вам дуже личить материнство";
- "Щастя вам";
- "Вже підріс".