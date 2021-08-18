Как и большинство звездных мам, жена Виктора Павлика не ставила свою жизнь на паузу после рождения ребенка. Она и дальше активно развивает личный блог в инстаграме, где делится секретами материнства с более 80-тысячной аудиторией. Более того, всего за два месяца Катя Репяхова несколько раз отдыхала в Западной Украине – в Трускавце, Мукачево, Буковеле, Львове. И везде с маленьким Михасиком.

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Как объясняет блогер, она не сидит дома, потому что до родов имела очень активную жизнь – гастролировала вместе со звездным мужем. За последние несколько лет она привыкла к такому невероятному ритму.

Когда я родила, было важно не засидеться дома, не впасть в послеродовую депрессию. Еще зимой я настроила себя, что мы не будем на месте. Как настроила, так и пошло,

– заявила Катя Репяхова.

По словам жены Павлика, "все возможно, было бы желание". Безусловно, без помощи она не смогла бы совмещать блогерство с материнством. Поскольку супруги не хотят звать няню в съемную квартиру, с воспитанием первенца Кате Репяховой помогает мама.

"Все благодаря маме. Она очень поддерживала, сама я бы ничего не смогла. Ну и Виктор Франкович подъезжает, разряжает атмосферу время от времени", – поделилась молодая мамочка.



Виктор Павлик с женой и тещей / Фото из инстаграма Кати Репяховой

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Последние несколько недель Катя Репяхова посвящает себя не только двухмесячному сыну Михасику и блогу, но и концертной деятельности. Она остается концертным директором Виктора Павлика и не планирует уходить в декретный отпуск.

Конечно, когда это далекие концерты – трудно, если где-то рядом – пытаюсь вырываться. В первую очередь для самой себя. Для мамы важно одеться, накраситься, выйти в люди, чтобы не засидеться,

– объяснила Катя Репяхова.



Виктор Павлик с женой / Фото из инстаграма Кати Репяховой

Добавим, сейчас Екатерина Репяхова активно возвращается в форму после родов. Еще месяц назад она показывала фигуру и была недовольна обвисшими боками. Так, даже на отдыхе в Трускавце она занимается спортом – бегает по утрам.