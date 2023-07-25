Дружина Віктора Павліка вийшла на зв'язок після хвороби сина: "Важкі були у нас дні"

Дружина Віктора Павліка не виходила не зв'язок через хворобу сина. Він підхопив вірусне захворювання та мав високу температуру кілька днів.

Блогерка Катерина Репяхова на певний час зникла з соцмереж, тож шанувальники почали тривожитися. Дружина Віктора Павліка вже повідомила, що зробила паузу через хворобу сина.

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Син Віктора Павліка захворів

Катерина Репяхова зізналась про важкі дні, які переживала через те, що син захворів. Все почалося з високої температури, а пізніше з'явилися інші симптоми.

Михась захворів. У четвер і п'ятницю була тільки температура (в садочок не ходили, гуляли тільки на вулиці). А субота та неділя – були найважчими (висока температура, діарея, блювота, запалення очок). Вчора, в понеділок, було нам трохи легше й от тільки сьогодні немає температури,

– поділилась блогерка.



Син Павліка підхопив вірус / Фото з інстаграм-сторіз



Син Павліка підхопив вірус / Фото з інстаграм-сторіз

"Здавали кров з пальчика, щоб розуміти, вірус у нас, чи бактерія. Температурив 5 днів", – додала Катерина. Виявилося, що Михайлик підхопив аденовірус – це віруси, що спричиняють гострі респіраторні захворювання.



Син Павліка підхопив вірус / Фото з інстаграм-сторіз



Син Павліка підхопив вірус / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, 2-річному Михасику діагностували затримку мовлення, а саме – специфічний розлад мовної артикуляції. Віктор Павлік пояснював, що син чує і розуміє їх з Катею, але не реагує й у своєму віці поки не розмовляє. Його чекає період корекції.

Катерина Репяхова з сином відвідала одну зі столичних клінік, де пережила неприємний досвід. У хлопчика марно намагалися взяти кров з вени без катетера, призначили безліч дорогих аналізів та залякали дивними припущеннями, хоч у виписці написано лиш "затримка психомовленнєвого розвитку". Зіркова дружина припустила, що так лікарі хочуть заробити на пацієнтах. Вона продовжить працювати над здоров'ям сина, але більш поступово.