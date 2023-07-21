Блогерка Катерина Репяхова кілька тижнів тому поскаржилась, що їй не подобається своя фігура. Тому вирішила схуднути.
Дивіться також Ходжу під ризиком раптової смерті, – Віктор Павлік шокував своїм станом здоров'я
Катерина Репяхова показала результати схуднення
Дружина Віктора Павліка розповіла, що додала у своє життя фізичну активність – походи у спортзал, а також відвідування басейну. Так, Катерина давно хотіла навчитися правильно плавати.
Після трьох тижнів схуднення зіркова дружина продемонструвала, який вигляд має у білизні та спортивній формі.
Три тижні тренувань чотири рази на тиждень – і мені набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало,
– поділилась Катерина Репяхова.
Катерина Репяхова / Фото з інстаграм-сторіз
Блогерка зізналась, що прибрала зі свого раціону борошняні вироби, солодке, фаст-фуд та солодкі напої.
"І тренування, тренування, тренування. Кайфую від цього процесу. Зал по-своєму люблю, плавання по-своєму".
Катерина Репяхова / Фото з інстаграм-сторіз
Як худнуть зірки
- Анна Неплях приблизно за 2 місяці позбулась 5 кілограмів. Спершу вона обмежила вживання алкоголю, а потім і зовсім припинила його вживати. Також модель дуже обмежила вуглеводи, тож харчувалась білками, м'ясом, рибою, сирами, молочною продукцією, овочами, ягодами.
- Раміна Есхакзай скинула 11 кілограмів. Це сталось завдяки роботі з нутриціологом, а також психологом. Блогерка зізналась, що часто заїдала стрес і тривожність.