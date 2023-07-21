Блогерка Катерина Репяхова кілька тижнів тому поскаржилась, що їй не подобається своя фігура. Тому вирішила схуднути.

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Катерина Репяхова показала результати схуднення

Дружина Віктора Павліка розповіла, що додала у своє життя фізичну активність – походи у спортзал, а також відвідування басейну. Так, Катерина давно хотіла навчитися правильно плавати.

Після трьох тижнів схуднення зіркова дружина продемонструвала, який вигляд має у білизні та спортивній формі.

Три тижні тренувань чотири рази на тиждень – і мені набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало,

– поділилась Катерина Репяхова.



Катерина Репяхова / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка зізналась, що прибрала зі свого раціону борошняні вироби, солодке, фаст-фуд та солодкі напої.

"І тренування, тренування, тренування. Кайфую від цього процесу. Зал по-своєму люблю, плавання по-своєму".



Катерина Репяхова / Фото з інстаграм-сторіз

Як худнуть зірки