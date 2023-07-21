Дружина Віктора Павліка похвалилась першими результатами схуднення: фото у білизні

Дружина Віктора Павліка нещодавно поділилась, що не задоволена своєю фізичною формою. Вона почала займатися собою та поділилась першими результатами.

Блогерка Катерина Репяхова кілька тижнів тому поскаржилась, що їй не подобається своя фігура. Тому вирішила схуднути.

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Катерина Репяхова показала результати схуднення

Дружина Віктора Павліка розповіла, що додала у своє життя фізичну активність – походи у спортзал, а також відвідування басейну. Так, Катерина давно хотіла навчитися правильно плавати.

Після трьох тижнів схуднення зіркова дружина продемонструвала, який вигляд має у білизні та спортивній формі.

Три тижні тренувань чотири рази на тиждень – і мені набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало,

– поділилась Катерина Репяхова.



Катерина Репяхова / Фото з інстаграм-сторіз

Блогерка зізналась, що прибрала зі свого раціону борошняні вироби, солодке, фаст-фуд та солодкі напої.

"І тренування, тренування, тренування. Кайфую від цього процесу. Зал по-своєму люблю, плавання по-своєму".



Катерина Репяхова / Фото з інстаграм-сторіз

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