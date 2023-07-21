Блоггерша Екатерина Репяхова несколько недель назад пожаловалась, что ей не нравится своя фигура. Поэтому решила похудеть.

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Екатерина Репяхова показала результаты похудения

Жена Виктора Павлика рассказала, что добавила в свою жизнь физическую активность – походы в спортзал, а также посещение бассейна. Да, Екатерина давно хотела научиться правильно плавать.

После трех недель похудения звездная жена продемонстрировала, как выглядит в белье и спортивной форме.

Три недели тренировок четыре раза в неделю – и мне гораздо приятнее смотреть на себя в зеркало,

– поделилась Екатерина Репяхова.



Екатерина Репяхова / Фото с инстаграм-сториз

Блогерша призналась, что убрала из своего рациона мучные изделия, сладкое, фаст-фуд и сладкие напитки.

"И тренировки, тренировки, тренировки. Кайфую от этого процесса. Зал по-своему люблю, плавание по-своему".



Екатерина Репяхова / Фото с инстаграм-сториз

Как худеют звезды