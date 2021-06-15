После родов, которые длились несколько часов, Екатерина довольно уставшая, однако самыми яркими моментами делится с подписчиками в инстаграме. Это первый день, когда Репяхова находится в статусе мамы, поэтому старается насладиться каждым моментом и как можно больше времени провести с сыном и любимым.

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Подарок от Павлика для Репяховой

Счастливый папа не скрывает своей радости и бесконечно благодарен любимой за сына. По случаю рождения малыша Виктор подготовил для избранницы подарок.

В инстаграм-сторис Екатерина обнародовала видео, где показала символическое золотое кольцо с фианитом и изображением ножки младенца. Стоимость такого украшения составляет 6 тысяч гривен.



Подарок Екатерины Репяховой от Виктора Павлика / Скриншот инстаграм-сторис Репяховой

Репяхова уже примеряла драгоценный и особенный подарок. Она опубликовала трогательный кадр, где маленький Михасик держит своими ручками ее руку.



Подарок Екатерины Репяховой от Виктора Павлика / Скриншот инстаграм-сторис Репяховой

После родов Виктор Павлик рассказал, что Екатерина и малыш чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся в одном из киевских частных роддомов. Артист постоянно рядом с женой, помогает ей. Также Звездный папа поделился, что сын очень похож на него.