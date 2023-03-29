Захищав колишню, – дружина Віктора Павліка пригадала момент, коли задумалася про розлучення
Джерело:Слава Дьомін
Дружина Віктора Павліка Катя зізналася, що вже думала про розлучення зі співаком. Вона наголосила, що свариться подружжя не часто. Проте був один момент, коли Катерина Реп’яхова задумалася про розрив стосунків, і причиною стала – колишня дружина Павліка.
В інтерв’ю дружина артиста відверто відповіла на питання, чи думає про розлучення з Віктором Павліком. Нагадаємо, що Катерина вдвічі молодша за співака, тож її мама спочатку була проти цих стосунків.
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Реп'яхової розповіла, що подружжя частіше свариться саме через Віктора Павліка. А на питання, чи думала про розлучення, Катерина відповіла ствердно: "Були такі моменти".
Це було, коли його колишня дружина мене образила, а він (Віктор Павлік, – 24 Канал) її сильно захищав. От ми їхали і він її всю дорогу захищав, казав, що вона – свята і все. Аргументація була, що вона читає біблію, а тому не може робити нічого поганого. Він сказав, що "ляже під потяг" та "віддасть свою голову", але його колишня цього не робила,
– зізналася Катерина.
Про що саме йдеться та як колишня Віктора Павліка образила його нинішню дружину – Реп'яхова не уточнила.
"От тоді я подумала – скільки можна в цьому жити, може треба розходитися? Міші (синові Павліка – 24 Канал) тоді було півроку", – пригадала вона.
За її словами, згодом вони вирішили цю ситуацію. "Ми поїхали до цієї колишньої і розповіли про всі ті капості, я показала докали і після цього все припинилося", – додала Катерина.
Дружина Павліка зізналася, що не звертає уваги на якісь дрібниці, але якщо подружжя свариться серйозно – вона зазвичай перша йде миритися.
Дивіться повне інтерв'ю з Катериною Реп’яховою: відео
Особисте життя Віктора Павліка: що відомо
- Віктор Павлік у 18 років одружився з Лідією. Від жінки народився син Олександр, з яким Павлік досі старається підтримувати зв'язок. Зараз його сину 38 років, він одружений та має дитину.
- Другий шлюб Віктора Павліка був з Світланою з Узбекистану. Разом вони прожили вісім років, після чого розлучилися. В них народилася лише одна донька Христина, яка вже подарувала артисту внука.
- Третій шлюб у Віктора був з танцівницею Ларисою Созаєвою (шлюб тривав 25 років). Вона народила йому сина Павла Проте у 2018 році хлопцеві діагностували онкологічне захворювання, з яким він боровся 2 роки – у 2020-му хлопець помер.
- За кілька місяців до трагічної події Павлік одружився вчетверте з молодою концертною директоркою Катериною Реп'яховою. У червні 2021 року народила сина Михайла.