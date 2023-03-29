Захищав колишню, – дружина Віктора Павліка пригадала момент, коли задумалася про розлучення

Дружина Віктора Павліка Катя зізналася, що вже думала про розлучення зі співаком. Вона наголосила, що свариться подружжя не часто. Проте був один момент, коли Катерина Реп’яхова задумалася про розрив стосунків, і причиною стала – колишня дружина Павліка.

В інтерв’ю дружина артиста відверто відповіла на питання, чи думає про розлучення з Віктором Павліком. Нагадаємо, що Катерина вдвічі молодша за співака, тож її мама спочатку була проти цих стосунків.

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Реп'яхової розповіла, що подружжя частіше свариться саме через Віктора Павліка. А на питання, чи думала про розлучення, Катерина відповіла ствердно: "Були такі моменти".

Це було, коли його колишня дружина мене образила, а він (Віктор Павлік, – 24 Канал) її сильно захищав. От ми їхали і він її всю дорогу захищав, казав, що вона – свята і все. Аргументація була, що вона читає біблію, а тому не може робити нічого поганого. Він сказав, що "ляже під потяг" та "віддасть свою голову", але його колишня цього не робила,

– зізналася Катерина.

Про що саме йдеться та як колишня Віктора Павліка образила його нинішню дружину – Реп'яхова не уточнила.

"От тоді я подумала – скільки можна в цьому жити, може треба розходитися? Міші (синові Павліка – 24 Канал) тоді було півроку", – пригадала вона.

За її словами, згодом вони вирішили цю ситуацію. "Ми поїхали до цієї колишньої і розповіли про всі ті капості, я показала докали і після цього все припинилося", – додала Катерина.

Дружина Павліка зізналася, що не звертає уваги на якісь дрібниці, але якщо подружжя свариться серйозно – вона зазвичай перша йде миритися.

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