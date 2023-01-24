Раніше Анатолій Анатоліч ділився, що навесні забере сім'ю в Україну. Схоже, Юлії несила чекати, тож переїзд вона запланувала на 2 березня. З Парижа вони летітимуть у Варшаву, а звідти їхатимуть до Києва.

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Дружина Анатолія Анатоліча купила квиток додому з Франції

2 березня 2023. Дорога додому. Ми тікали від війни, а тепер їдемо до перемоги. Ми виїжджали заради дітей, а тепер заради них повертаємось. Дім – найкраще слово на землі,

– прокоментувала Юла.

"Не знаю, що буде, як буде, але ми прийняли це рішення й повертаємося додому. Хоча нам тут комфортно, нормально, гріх жалітися. Діти у школі, але ми всі дуже хочемо додому. Але чесно, трошки страшно за дітей", – додала вона в інстаграм-сторіс.

Квиток дружини Анатоліча додому / Фото з інстаграму блогерки

Варто зазначити, що у Франції зіркова сім'я у статусі тимчасових біженців. У свій дім їх пустила пара французів – архітектор та анестезіологиня. Вони жили безкоштовно й раз на тиждень отримували безкоштовні продукти.

Крім того, їм виплачували допомогу – близько 2 тисяч євро на місяць. Однак восени Анатолій Анатоліч скаржився на безгрошів'я, бо не виїхав працювати за кордоном, а в Україні "заробляє небагато".