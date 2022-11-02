38-річний Анатолій Анатоліч розповів, що через війну, як і всі зірки, залишився без роботи, гонорарів, перельотів бізнес-класом і компліментів у ресторанах. Він відчув, що популярність – це не тільки "плюшки", а й велика відповідальність. Саме тому ведучий не шукає роботу за кордоном, а залишається з українцями. Тож з грошима в нього нібито туго.

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Анатолій Анатоліч поскаржився на безгрошів'я

Я не заробляю. Мені так само важко, як і вам. Я багато працюю, небагато заробляю, хоча міг би пробувати заробляли за кордоном. Але я продовжую робити те, що зараз роблю. Зароблю потім,

– поділився Анатолій Анатоліч.

Він нагадав, що "воює" на інформаційному фронті, проводить благодійну заходи, аукціони та допомагає ЗСУ. Усе для того, щоб Україна якомога швидше перемогла і заробітки повернулися. За його словами, це стимул для усього шоу-бізу.

"Зараз весь шоу-бізнес об'єднаний для спільної перемоги. І це не геройство. Це єдиний спосіб нам всім вижити. Перемогти. Бо програш у цій війні означатиме зникнення нашої країни, яку ми любимо, в якій заробляємо, в якій працюємо і мріємо жити", – наголосив шоумен.

Анатолій Анатоліч поскаржився на безгрошів'я / Фото з інстаграму шоумена

Цікаво, що у коментарях з Анатолієм Анатолічем погодилися зіркові друзі – Світлана Тарабарова, яка продає будинок через кризу, Віталій Козловський і репер Ліон.