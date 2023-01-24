Ранее Анатолий Анатолич делился, что весной заберет семью в Украину. Похоже, Юлии невмоготу ждать, поэтому переезд она запланировала на 2 марта. Из Парижа они будут лететь в Варшаву, а оттуда ехать в Киев.

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Жена Анатолия Анатолича купила билет домой из Франции

2 марта 2023 года. Дорога домой. Мы убегали от войны, а теперь едем к победе. Мы выезжали ради детей, а теперь ради них возвращаемся. Дом – лучшее слово на земле,

– прокомментировала Юла.

"Не знаю, что будет, как будет, но мы приняли это решение и возвращаемся домой. Хотя нам здесь комфортно, нормально, грех жаловаться. Дети в школе, но мы все очень хотим домой. Но честно, немного страшно за детей", – добавила она в инстаграм-сторис.

Билет жены Анатолича домой / Фото с инстаграммы блоггерки

Следует отметить, что во Франции звездная семья в статусе временных беженцев. В свой дом их пустила пара французов – архитектор и анестезиология. Они жили бесплатно и раз в неделю получали бесплатные продукты.

Кроме того, им выплачивали пособие – около 2 тысяч евро в месяц. Однако осенью Анатолий Анатолич жаловался на безденежье, потому что не уехал работать за границей, а в Украине "зарабатывает немного".