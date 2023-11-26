Інна Мірошниченко розповіла про стан названого сина після операції й показала його фото
Джерело:Інна Мірошниченко
Названий син Тімура та Інни Мірошниченко днями переніс планову операцію. Після повернення додому зіркова дружина розповіла, як почувається Марсель.
Інна Мірошниченко разом із сином повернулась додому з лікарні. За її словами, дворічний Марсель почувається добре.
До слова Названому сину Мірошниченків зробили операцію: як себе почуває Марсель
Стан Марселя після операції
Ми вже вдома. Я почуваюсь так, ніби то в мене операція була. Просто не можу зібратися до купи. Марсель добре!
– поділилась дружина Тімура Мірошниченка.
Марсель вдома після операції / Фото з інстаграм-сторіз
Інна Мірошниченко зауважила, що не дає синові знеболювальні – тоді він стає надто активним. Тому малюк здебільшого лежить та "проживає все, як є".
"Лікар сказав не давати знеболювальні, бо він тоді занадто активний, а це небезпечно. Він реально бігав, стрибав, животом спускався з ліжка… І заспокоїти неможливо. Тому ось лежить і проживає все, як є", – додала адвокатка.
Інна Мірошниченко з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Що Мірошниченки казали про здоров'я названого сина
- Раніше Інна Мірошниченко повідомляла, що названому синові не обійтися без операцій через деякі проблеми зі здоров'ям.
- Пісніше зіркова мама зізналась, що після народження лікарі поставили Марселю діагноз – гастрошизис. Це відсутність черевної стінки. Через це у малюка немає м'язів живота, але цю ситуацію ще можна виправити, якщо докласти зусиль.