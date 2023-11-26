Инна Мирошниченко вместе с сыном вернулась домой из больницы. По ее словам, двухлетний Марсель чувствует себя хорошо.
К слову Названному сыну Мирошниченко сделали операцию: как себя чувствует Марсель
Состояние Марселя после операции
Мы уже дома. Я чувствую себя так, словно у меня операция была. Просто не могу собраться в кучу. Марсель хорошо!
– поделилась жена Тимура Мирошниченко.
Марсель дома после операции / Фото с инстаграм-сториз
Инна Мирошниченко отметила, что не дает сыну обезболивающие – тогда он становится слишком активным. Поэтому малыш в большинстве своем лежит и "проживает все, как есть".
"Врач сказал не давать обезболивающие, потому что он тогда слишком активен, а это опасно. Он реально бегал, прыгал, животом спускался с кровати... И успокоить невозможно. Поэтому вот лежит и проживает все, как есть", - добавила адвокат.
Инна Мирошниченко с сыном / Фото с инстаграм-сториз
Что Мирошниченко говорили о здоровье названного сына
- Ранее Инна Мирошниченко сообщала, что названному сыну не обойтись без операций из-за некоторых проблем со здоровьем.
- Позже звездная мама призналась, что после рождения врачи поставили Марселю диагноз – гастрошизис. Это отсутствие брюшной стены. Поэтому у малыша нет мышц живота, но эту ситуацию еще можно исправить, если приложить усилия.