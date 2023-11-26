Інна Мірошниченко разом із сином повернулась додому з лікарні. За її словами, дворічний Марсель почувається добре.

До слова Названому сину Мірошниченків зробили операцію: як себе почуває Марсель

Стан Марселя після операції

Ми вже вдома. Я почуваюсь так, ніби то в мене операція була. Просто не можу зібратися до купи. Марсель добре!

– поділилась дружина Тімура Мірошниченка.



Марсель вдома після операції / Фото з інстаграм-сторіз

Інна Мірошниченко зауважила, що не дає синові знеболювальні – тоді він стає надто активним. Тому малюк здебільшого лежить та "проживає все, як є".

"Лікар сказав не давати знеболювальні, бо він тоді занадто активний, а це небезпечно. Він реально бігав, стрибав, животом спускався з ліжка… І заспокоїти неможливо. Тому ось лежить і проживає все, як є", – додала адвокатка.



Інна Мірошниченко з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Що Мірошниченки казали про здоров'я названого сина