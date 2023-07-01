І не здогадуєтеся, – дружина Тімура Мірошниченка розповіла про насилля в дитбудинках

Інна Мірошниченко згадала про насилля в дитячих будинках. Вона пояснила, що усвідомлення всього, що відбувається з дітьми в подібних установах, підштовхнуло її до всиновлення малюка.

Дружина українського телеведучого, яка днями розповіла про особливості названого сина, описала дуже важливу проблему, яка зараз існує в дитячих будинках. Вона поділилась, як насправді живуть діти, і які труднощі у них виникають.

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Інна Мірошниченко про насилля в дитбудинках

Жінка згадала про фізичне, психологічне та сексуальне насилля, з яким в дитбудинках зіштовхуються діти. Це далеко не поодинокі випадки, адже проблема булінгу й знущань зараз дуже поширена.



Інна Мірошниченко про насилля в дитбудинках / Скриншот з інстаграм – сторіс

Окрім цього, дружина Тімура Мірошниченка порівняла життя дітей в дитячих будинках з життям в періоду карантину. Коли не можна виходити за межі своєї оселі. Коли не відомо, як живуть інші, й чи живуть вони взагалі.

Ви бачите ягоди/фрукти лише на картинках. І не здогадуєтеся, які вони на смак. Ви не знаєте, що таке ліфт або каса в супермаркеті. Ви не знаєте, що таке супермаркет,

– про життя в дитбудинку написала жінка.

Вона пояснила, що, покидаючи дитячий будинок, діти не знають, як насправді треба жити в дорослому світі. Здебільшого ніхто не має уявлення про те, що таке справжня робота, як купувати продукти, як знімати гроші з картки тощо.



Інна Мірошниченко про життя в дитбудинках / Скриншот з інстаграм – сторіс

Слід додати, Інна Мірошниченко зауважила, що вищеперелічені приклади насилля не з дитбудинку, в якому зараз живе її названий син. За словами жінки, дитбудинки бувають різні, втім, слід пам'ятати, що, на жаль, насилля існує.