Дружина українського телеведучого, яка днями розповіла про особливості названого сина, описала дуже важливу проблему, яка зараз існує в дитячих будинках. Вона поділилась, як насправді живуть діти, і які труднощі у них виникають.

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Інна Мірошниченко про насилля в дитбудинках

Жінка згадала про фізичне, психологічне та сексуальне насилля, з яким в дитбудинках зіштовхуються діти. Це далеко не поодинокі випадки, адже проблема булінгу й знущань зараз дуже поширена.



Інна Мірошниченко про насилля в дитбудинках / Скриншот з інстаграм – сторіс

Окрім цього, дружина Тімура Мірошниченка порівняла життя дітей в дитячих будинках з життям в періоду карантину. Коли не можна виходити за межі своєї оселі. Коли не відомо, як живуть інші, й чи живуть вони взагалі.

Ви бачите ягоди/фрукти лише на картинках. І не здогадуєтеся, які вони на смак. Ви не знаєте, що таке ліфт або каса в супермаркеті. Ви не знаєте, що таке супермаркет,

– про життя в дитбудинку написала жінка.

Вона пояснила, що, покидаючи дитячий будинок, діти не знають, як насправді треба жити в дорослому світі. Здебільшого ніхто не має уявлення про те, що таке справжня робота, як купувати продукти, як знімати гроші з картки тощо.



Інна Мірошниченко про життя в дитбудинках / Скриншот з інстаграм – сторіс

Слід додати, Інна Мірошниченко зауважила, що вищеперелічені приклади насилля не з дитбудинку, в якому зараз живе її названий син. За словами жінки, дитбудинки бувають різні, втім, слід пам'ятати, що, на жаль, насилля існує.

Зазначимо, днями стало відомо, що Тімур та Інна Мірошниченки зможуть забрати названого сина 22 липня. Зараз хлопчик мешкає в дитбудинку в Житомирі. Малюку, якого всиновлює подружжя, 2 роки.