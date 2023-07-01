Жена украинского телеведущего, которая на днях рассказала об особенностях названого сына, описала очень важную проблему, которая сейчас существует в детских домах. Она поделилась, как действительно живут дети, и какие трудности у них возникают.

Не упустите "Шикарное звучание": Макс Барских обновил еще один свой русскоязычный хит "Хочу танцевать"

Инна Мирошниченко о насилии в детдомах

Женщина вспомнила о физическом, психологическом и сексуальном насилии, с которым в детдомах сталкиваются дети. Это далеко не редкие случаи, ведь проблема биллинга и издевательств сейчас очень распространена.



Инна Мирошниченко о насилии в детдомах / Скриншот с инстаграмм – сторис

Кроме этого, жена Тимура Мирошниченко сравнила жизнь детей в детских домах с жизнью в период карантина. Когда нельзя выходить за пределы своего дома. Когда неизвестно, как живут другие, и живут ли они вообще.

Вы видите ягоды/фрукты только на картинках. И не догадываетесь, какие они по вкусу. Вы не знаете, что такое лифт или касса в супермаркете. Вы не знаете, что такое супермаркет,

– о жизни в детдоме написала женщина.

Она объяснила, что, покидая детский дом, дети не знают, как на самом деле нужно жить во взрослом мире. По большей части никто не имеет представления, что такое настоящая работа, как покупать продукты, как снимать деньги с карты и т.п.



Инна Мирошниченко о жизни в детдомах / Скриншот из инстаграмм – сторис

Следует добавить, что Инна Мирошниченко отметила, что вышеперечисленные примеры насилия не из детдома, в котором сейчас живет ее названый сын. По словам женщины, детдома бывают разные, но, следует помнить, что, к сожалению, насилие существует.

Отметим, на днях стало известно, что Тимур и Инна Мирошниченко смогут забрать названого сына 22 июля. Сейчас мальчик живет в детдоме в Житомире. Малыша, которого усыновляют супруги, 2 года.