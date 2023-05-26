Дружина Сергія Притули вперше показала, як підросла їхня наймолодша донька: Стефанії 2 роки
Джерело:Катерина Притула
Сергій Притула – багатодітний батько. У нього 14-річний син Дмитро від першого шлюбу та двоє доньок від дружини Катерини – Соломія та Стефанія. Молодшій 26 травня виповнюється 2 роки.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Притула майже не показує життя поза благодійним фондом і свою сім'ю. Його дружина Катерина теж робить це вкрай рідко. У день народження Стефанії вона показала, як дівчинка підросла за рік.
Читайте також Донька Олі Полякової пожартувала про заручини з бойфрендом: провокативне фото
Як підросла наймолодша донька Сергія Притули
Востаннє наймолодшу доньку Сергія Притули на фото бачили рівно рік тому – 26 травня 2022-го, коли він вирвався з Києва на захід України, щоб відсвяткувати її перший день народження. Чи приїхав тато на другі іменини Стефанії, невідомо, але з цієї нагоди її прибрали у святкову сукню з тигровим принтом.
Її величність "сталь під шовком" Стефанія Сергіївна урочисто святкують 2 річницю. Море ніжності, океан любові та безкрайнє випромінювання позитиву! Любимо безмежно, наша зірочка,
– привітала дружина Притули Катерина.
З днем народження Стефанію привітала навіть зіркова колега батька Леся Нікітюк. Ведуча написала в коментарях: "Яка красуня". Тоді як хтось з підписників Катерини зауважив, що донька – "таткова копія".
Наймолодша донька Сергія Притули / Фото з інстаграму Катерини
Наймолодша донька Сергія Притули / Фото з інстаграму Катерини
Наймолодша донька Сергія Притули / Фото з інстаграму Катерини
- Нагадаємо, в інтерв'ю подрузі Маші Єфросиніній Сергій Притула розповів, що його діти важко переживають розлуку. Якийсь час середня Соломія, якій 5 років, постійно плакала перед сном, бо так хотіла до тата. Для них з дружиною це був серйозний виклик.
- У той час, як Стефанія нічого не розуміла, то старший син Дмитро був чи не єдиним, хто знав про небезпечні поїздки батька на схід і південь. Йому не доводилося нічого пояснювати.