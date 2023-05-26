З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Притула майже не показує життя поза благодійним фондом і свою сім'ю. Його дружина Катерина теж робить це вкрай рідко. У день народження Стефанії вона показала, як дівчинка підросла за рік.

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Як підросла наймолодша донька Сергія Притули

Востаннє наймолодшу доньку Сергія Притули на фото бачили рівно рік тому – 26 травня 2022-го, коли він вирвався з Києва на захід України, щоб відсвяткувати її перший день народження. Чи приїхав тато на другі іменини Стефанії, невідомо, але з цієї нагоди її прибрали у святкову сукню з тигровим принтом.

Її величність "сталь під шовком" Стефанія Сергіївна урочисто святкують 2 річницю. Море ніжності, океан любові та безкрайнє випромінювання позитиву! Любимо безмежно, наша зірочка,

– привітала дружина Притули Катерина.

З днем народження Стефанію привітала навіть зіркова колега батька Леся Нікітюк. Ведуча написала в коментарях: "Яка красуня". Тоді як хтось з підписників Катерини зауважив, що донька – "таткова копія".

Наймолодша донька Сергія Притули / Фото з інстаграму Катерини

Наймолодша донька Сергія Притули / Фото з інстаграму Катерини

Наймолодша донька Сергія Притули / Фото з інстаграму Катерини