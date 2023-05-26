С начала полномасштабного вторжения России в Украину Сергей Притула почти не показывает жизнь вне благотворительного фонда и свою семью. Его супруга Екатерина тоже делает это очень изредка. В день рождения Стефании она показала, как девочка подросла за год.

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Как подросла самая младшая дочь Сергея Притулы

Последний раз младшую дочь Сергея Притулы на фото видели ровно год назад – 26 мая 2022-го, когда он вырвался из Киева на запад Украины, чтобы отпраздновать ее первый день рождения. Приехал ли папа на вторые именины Стефании, неизвестно, но по этому случаю ее нарядили в праздничное платье с тигровым принтом.

Ее величество "сталь под шелком" Стефания Сергеевна торжественно празднуют 2-ю годовщину. Море нежности, океан любви и бескрайнее излучение позитива! Любим безгранично, наша звездочка,

– поздравила жена Притулы Екатерина.

С днем рождения Стефанию поздравила даже звездная коллега отца Леся Никитюк. Ведущая написала в комментариях: "Какая красавица". В то время как кто-то из подписчиков Екатерины заметил, что дочь – "папина копия".

Самая младшая дочь Сергея Притулы / Фото из инстаграма Екатерины

Самая младшая дочь Сергея Притулы / Фото из инстаграма Екатерины

Самая младшая дочь Сергея Притулы / Фото из инстаграма Екатерины